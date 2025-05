El pasado noviembre todos ellos recibieron la primera de varias cartas para comunicarles la orden de desalojo: deben abandonar Li'l Abner antes del 19 de mayo de 2025.

Li'l Abner y la burbuja en Miami

Luis De la Paz también denuncia una complicidad institucional: "Sin el aval del gobierno de la ciudad, no podrían echarnos. El alcalde dice que no puede hacer nada, pero si no cambiara la zonificación esto no estaría ocurriendo".