13 ago 2025 , 08:57

Brasil: Walama Aris, el niño indígena que baila en ritual fúnebre

Un video difundido en redes sociales se puede ver a Walama un pequeño niño que baila junto a los miembros de su tribu en un ritual para honrar a sus muertos.

   
    Walama Aris, el niño indígena que baila en ritual fúnebre.( Redes Sociales )
Con apenas un año y siete meses de edad, Walama Aris es un niño de la comunidad indígena Xingu, en Mato Grosso, Brasil, que se hizo viral por acompañar a los adultos de su comunidad en un baile ritual que rinde homenaje a sus ancestros fallecidos. Walama es el miembro más joven de la comunidad en participar en este tipo de costumbres.

Walama no solo destaca por su participación en rituales fúnebres, sino también en redes sociales. Su cuenta de Instagram tiene casi 40 mil seguidores, y su video más popular es aquel en el que se lo observa bailando durante el ritual.

Gracias a su inocencia y la ternura que transmite en el video, se hizo rápidamente viral, acumulando miles de me gusta y reacciones entre los internautas, quienes destacan la gran importancia de respetar este tipo de rituales y conservarlos, por ser parte del patrimonio cultural de la comunidad Xingu, que mantiene una estrecha conexión con sus tradiciones.

Entre las publicaciones que comparte Walama, se lo puede ver acompañado de sus padres realizando tareas comunitarias, disfrutando de su comida tradicional, y compartiendo las costumbres propias de la comunidad a la que pertenece.

