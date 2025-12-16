La BBC dice que se defenderá ante la demanda de Trump por USD 5 000 millones tras un reportaje en el que se editaron sus palabras

Redacción Título del autor, BBC News Mundo

16 diciembre 2025 Actualizado 7 horas

Tiempo de lectura: 4 min

La corporación pública británica de medios, BBC, señaló que se defenderá ante la demanda por difamación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la edición de su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental del programa de televisión Panorama.

Trump acusó a la BBC de difamación y de violar una ley de prácticas comerciales, según documentos judiciales presentados en Florida. Solicitó una indemnización por daños y perjuicios de US$5.000 millones.

La BBC se disculpó con Trump en noviembre, pero rechazó sus demandas de indemnización y la corporación no estuvo de acuerdo en que hubiera "fundamento para una demanda por difamación".

El equipo legal de Trump acusó a la BBC de difamarlo al "manipular su discurso de forma intencionada, maliciosa y engañosa".

Un portavoz de la BBC dijo: "Como hemos dejado claro antes, nos defenderemos en este caso".

"No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso".

Trump ya había dicho el mes pasado que planeaba presentar la demanda por el documental, que se emitió solo en Reino Unido antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2024.

"Creo que tengo que hacerlo", dijo Trump a los periodistas sobre sus planes. "Hicieron trampa. Cambiaron las palabras que salieron de mi boca".

En su discurso del 6 de enero de 2021, antes de los disturbios en el Capitolio en Washington D.C., Trump dijo a la multitud: "Vamos a ir al Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas".

Más de 50 minutos después en su discurso, señaló: "Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas".

En el programa Panorama se le mostraba diciendo: "Vamos a marchar hasta el Capitolio... y estaré allí con ustedes. Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas".

La BBC reconoció que la edición había dado "la impresión errónea" de que Trump había "hecho un llamado directo a la acción violenta".

La BBC ha ofrecido disculpas al presidente Trump, pero ha rechazado que hubiera dolo en la edición.

En noviembre, un memorándum interno de la BBC que fue filtrado a la prensa criticaba la forma en que se había editado el discurso, lo que provocó la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, y de su directora de noticias, Deborah Turness.

Antes de que Trump presentara la demanda, los abogados de la BBC habían respondido extensamente a las afirmaciones del presidente.

Aseguraron que no había malicia en la edición y que Trump no se vio perjudicado por el programa, ya que fue reelegido poco después de su emisión.

También dijeron que la BBC no tenía los derechos para distribuir el programa Panorama en sus canales estadounidenses y que no lo hizo. Aunque el documental estaba disponible en la plataforma en línea BBC iPlayer, su disponibilidad estaba restringida a los espectadores de Reino Unido.

En su demanda, Trump cita los acuerdos que la BBC tenía con otros distribuidores para mostrar contenidos, concretamente uno con una empresa de medios de comunicación externa que supuestamente tenía los derechos de licencia del documental fuera de Reino Unido.

La BBC no ha respondido a estas afirmaciones, ni tampoco la empresa con la que supuestamente tenía el acuerdo de distribución.

La demanda también afirma que es posible que personas de Florida hayan accedido al programa utilizando un VPN o el servicio de streaming BritBox.