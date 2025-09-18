Mundo
18 sep 2025 , 09:45

Bank of America anuncia aumento del salario mínimo a USD 25 por hora en Estados Unidos

Con este nuevo incremento, que se efectuará a principios de octubre, el salario mínimo anual para los trabajadores de tiempo completo en el banco estadounidense llegará a más de USD 50 000.

   
  • Bank of America anuncia aumento del salario mínimo a USD 25 por hora en Estados Unidos
    Fotografía de archivo del 17 de marzo de 2023 que muestra la fachada de un edificio de Bank of America en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/EPA/ALLISON DINNER /ARCHIVO( ALLISON DINNER / EFE )
Fuente:
Registro
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

Bank of America anunció este miércoles el aumento de su salario mínimo por hora a USD 25 para sus empleados a tiempo parcial y tiempo completo en Estados Unidos, un 4 % o un dólar más que lo pagado desde el último incremento en 2024, según reveló la compañía a través de un comunicado.

"La remuneración competitiva es una de las muchas maneras en las que ayudamos a impulsar el crecimiento económico y las oportunidades en Estados Unidos", manifestó a EFE la directora de recursos humanos de la entidad financiera, Sheri Bronstein.

Además, la ejecutiva agregó que el salario mínimo del banco hace posible que sus integrantes de equipo "construyan una carrera a largo término" en la empresa.

Lea más: De dónde viene el histórico apoyo de España a los palestinos y cómo afecta a su relación con Israel

De acuerdo con Bank of America, entrar a la empresa con un salario mínimo es un trampolín en una carrera a largo plazo, tal como ha ocurrido con algunos de sus empleados, que ingresaron con la menor compensación y ahora tienen cargos de liderazgo.

Lo anterior, según se explica en el comunicado, se logra a través de una inversión continua en la formación de las habilidades y una cultura basada en las oportunidades.

Imagen cedida por por Bank of America de un gráfico que muestra cifras de salarios este miércoles, en Charlotte (Estados Unidos). EFE/ Bank of America /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Imagen cedida por por Bank of America de un gráfico que muestra cifras de salarios este miércoles, en Charlotte (Estados Unidos). EFE/ Bank of America /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Bank of America / EFE )

El incremento de salario beneficia a miles de familias en Estados Unidos

Con este nuevo incremento, que se efectuará a principios de octubre, el salario mínimo anual para los trabajadores de tiempo completo en el banco estadounidense llegará a más de USD 50 000, agregó la información.

Le puede interesar: EE. UU.: adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados como adultos en Washington D.C.

El aumento, que beneficiará a miles de empleados en todo el país norteamericano, representa un incremento de más de USD 20 000 desde 2017 en el salario anual de quienes están a tiempo completo. A su vez, el banco detalló que el 97 % de sus empleados también han recibido premios más allá de la compensación regular, equivalentes a cerca de 5.800 millones de dólares desembolsados desde 2017. El Bank of America es una de las instituciones financieras más grandes del mundo, con aproximadamente 69 millones de clientes particulares y empresariales en EE. UU.

Revise además: Trump demanda por difamación al The New York Times y pide USD 15 000 millones

Temas
Estados Unidos
bancos
salario
Ecuador
Noticias
Recomendadas