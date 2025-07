Un avión fue evacuado tras sorpresivo hallazgo de una serpiente en la bodega

El encargado de resolver la situación fue Mark Pelley, conocido como The Snake Hunter , quien fue llamado de urgencia para retirar al inesperado pasajero, una serpiente arbórea verde de aproximadamente 60 centímetros, y aunque la especie no es venenosa , su presencia generó alerta y preocupación.

"No sabía qué tipo de serpiente era hasta que la capturé. Si no la atrapaba a la primera, podría haberse escondido en los paneles y habríamos tenido que desmontar el avión entero”, relató Pelley a Associated Press. Su intervención rápida evitó una evacuación total y una operación de búsqueda mucho más compleja.