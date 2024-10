Aunque no profundizó en lo que denomina las “asignaturas pendientes”, es claro que las hay, no solo porque México es todavía un país violento y desigual, sino porque la principal bandera del obradorismo —una política libre de corrupción y clientelismo— está por saldarse.

1. Reducir la violencia

“Ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado como el que se configuró en el sexenio antepasado”, dijo AMLO hace un mes.