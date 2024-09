Las fuertes lluvias que azotan Birmania desde la semana pasada han provocado una catástrofe de gran magnitud. Hasta el momento, la junta militar confirmó 293 muertes y reporta 89 desaparecidos, mientras más de 160 000 personas fueron obligadas a refugiarse en los 425 campamentos de emergencia habilitados en todo el país.

Además, casi 169 000 viviendas se quedaron sumergidas bajo el agua, según los datos publicados por el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.

La magnitud de la tragedia es difícil de calcular con precisión, ya que varias áreas afectadas son de difícil acceso debido a los daños en la infraestructura y la limitada transparencia de la junta militar, que controla el país desde el golpe de Estado de 2021.

La situación humanitaria se ve agravada por la falta de coordinación y el deterioro de las vías de comunicación, lo que retrasa las labores de rescate y asistencia.