Horas después, un guardia costero finlandés abordó el navío ruso Eagle S y lo condujo hasta aguas finlandesas. Fue acusado de causar daño deliberadamente en uno de los principales cables conductores de electricidad, el Estlink 2.

¿Por qué Occidente está preocupado?

Como es obvio en este momento, las relaciones entre Rusia y Europa Occidental no son las mejores.

La OTAN cree que Rusia está llevando a cabo otra guerra, una que no ha declarado, a la que llaman "guerra híbrida" y cuyo objetivo es Europa Occidental, con la intención de que estos países cesen en su empeño de apoyar militarmente a Ucrania.

Es lo suficientemente grave para dañar al oponente, especialmente en términos de infraestructura, pero no lo suficiente para ser considerado como un acto de guerra.

Negación plausible

¿Cuáles son las capacidades submarinas de Rusia?

Al final, el potencial sabotaje de los cables debe ser visto "no como un fenómeno aislado", sino como parte de "programa ruso mucho más integral de amenazar la infraestructura de comunicaciones y la infraestructura en general", dice Keir Giles, experto en Rusia del centro Chatham House y autor del libro Who Will Defend Europe? (¿Quién defiende a Europa?)