Pero otras decisiones -como un ajuste sin precedentes del gasto público y constantes confrontaciones en el plano externo y en el ámbito interno- han sumido al país en un estado de conflicto permanente que ratifica la condición de "radical" del presidente, como lo resumió la revista Time en su portada.

Durante estos seis meses, el nombre del presidente no dejó de ser mencionado un solo día en Argentina, sea por su comportamiento, sus declaraciones públicas, su actividad en las redes sociales o por las crisis que han sacudido a su gobierno, que no han sido pocas.

Déficit cero

"Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia", explicó el economista.