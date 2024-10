"No hay plata" se ha convertido en una de las frases más simbólicas del gobierno de Javier Milei, el economista libertario que se ufana de estar llevando a cabo en Argentina un recorte del gasto público sin precedentes.

"No exageramos cuando decimos que hemos hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad", dijo el mandatario el pasado 15 de septiembre, al presentar ante el Congreso su proyecto de ley para el Presupuesto de 2025.

Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el principal organismo no gubernamental dedicado a este tema, en los primeros ocho meses de 2024 el gobierno redujo el gasto público en un 30,1% interanual, ajustado por inflación: en otras palabras, casi en un tercio.

"El presidente Javier Milei produjo una drástica reducción del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) que no tiene precedentes en la historia económica reciente de nuestro país, orientada a eliminar el déficit fiscal y su financiamiento monetario por medio del Banco Central (BCRA)", señaló la ASAP en un reciente informe.

La premisa de Milei es que, si el Estado Nacional no tiene déficit -es decir, si no tiene más gastos que ingresos, como suele ocurrir-, no tendrá que imprimir dinero para cubrir ese rojo, una emisión que considera la principal causa de que hoy Argentina tenga la inflación más alta del mundo, por encima del 230% interanual.