Un año después de la DANA: fotos muestran la recuperación de Valencia tras la tragedia que dejó más de 200 fallecidos.

Una DANA se forma cuando una zona de bajas presiones queda "aislada" del flujo principal de la corriente de chorro. Esto significa que, en lugar de desplazarse a través de una región con relativa rapidez, permanece sobre la misma zona, provocando lluvias persistentes durante varios días.

En este caso, además de las víctimas mortales, dejó vehículos arrastrados por las calles, casas repletas de lodo y puentes y avenidas destruidas.

Miles de trabajadores de servicios de emergencia y personal militar trabajaron en labores de búsqueda y rescate en la zona afectada de Valencia y sus alrededores, a la vez que residentes del área y voluntarios llegados de todo el país se ocuparon de las labores de limpieza de la zona.

Un año después de su paso por Valencia, en la costa del levante de la Península Ibérica, aunque la recuperación avanza, las consecuencias humanas y materiales de este desastre medioambiental aún persisten.