El subdirector del departamento de prevención de desastres de Bangkok, Suriyachai Rawiwan, indicó que el fuego surgió en el mercado de peces tropicales y se propagó después en las zonas aledañas, y que entre los animales muertos hay cientos de mascotas, incluyendo pájaros, perros y gatos , y también gallinas y serpientes, que no pudieron huir para salvarse, pues estaban enjaulados.

En ese sentido, el vicepresidente de PETA (Personas por el Trato Ético de Animales), Jason Baker, exhortó en un comunicado este martes al "cierre del mercado (de mascotas) en Chatuchak, donde un gran número de animales explotados sufren. La tragedia de hoy subraya la necesidad urgente de actuar".

La Fundación para los Amigos de la Vida Salvaje (WFFT, por sus siglas en inglés) lamentó por su parte en un comunicado los "aproximadamente 1 000 animales muertos, incluyendo especies exóticas como cisnes, cacatúas y monos".

"El mercado de Chatuchak es una vergüenza para Bangkok. Se le ha permitido la venta de animales sin ética y de manera a menudo ilegal durante demasiado tiempo. Urgimos a la Administración Metropolitana de Bangkok a actuar ahora y parar la venta de animales, en particular de animales salvajes", añade.

No obstante, algunas tiendas de animales que no resultaron afectadas por el incendio continuaron hoy operativas, como confirmó a EFE el dueño de uno de los comercios, quien prefirió no identificarse y explicó que "el área del incendio está cerrada, pero en otras la situación es normal".

Chatuchak fue fundado en 1942 por Jompol Por Phibulsongkram, antiguo primer ministro, cuyo deseo era implantar un mercadillo al aire libre en cada ciudad de Tailandia, y se ha convertido en un reclamo del turístico país.