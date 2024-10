El secretario de Seguridad de México afirma que el alcalde decapitado no pidió protección

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, afirmó este martes 8 de octubre que Alejandro Arcos, el alcalde de Chilpancingo que fue decapitado el fin de semana, no había pedido protección del Gobierno antes de su asesinato.

"No, no hay ninguna solicitud. Las solicitudes llegan a la Secretaría de Seguridad y se turnan a las áreas correspondientes, a veces a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a veces a otras instituciones, en este caso, de la persona referida (Arcos) no había solicitud de seguridad de la Guardia Nacional o hacia la Defensa Nacional", puntualizó el funcionario.

Lea también: Alcalde en México fue decapitado después de seis días de asumir su puesto

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el responsable de seguridad federal recordó que las investigaciones del crimen las está conduciendo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) está apoyando.

"Hemos estado en contacto permanente con la gobernadora (Evelyn Salgado, del estado Guerrero), hemos estado apoyando en las investigaciones requeridas, vamos a estar trabajando para esclarecer este caso y detener a los responsables, por supuesto", enfatizó.