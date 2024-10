Getty Images

La provincia de Petorca en Chile vive una situación de sequía grave. Las últimas lluvias han devuelto agua a la cuenca del río que se secó hace años.

Y si bien Chile no se encuentra entre los principales productores del mundo, sí juega un rol relevante en el mercado al exportar importantes cantidades a la Unión Europea.

Y es ahí donde surge uno de los problemas. Las condiciones geográficas hacen de esa cuenca una con una fragilidad hídrica muy alta, al no tener glaciares ni demasiada nieve que pueda suplir la escasez.

"No hay ningún periodo más seco que los últimos 14 años en Petorca. Y pese a eso, por años seguimos otorgando derechos de agua y seguimos haciendo crecer la industria no solo de la palta sino que la industria agrícola en general no priorizando el uso humano", afirma Muñoz.

El poder del consumidor

La mayoría de los consultados para este artículo coincidieron en que como consumidores tenemos un poder significativo a la hora de elegir los productos que compramos.