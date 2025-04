Adolescente con discapacidad intelectual muere tras ser disparado por la policía

Víctor Pérez, un adolescente autista de 17 años, murió el sábado luego de que se le retirara el soporte vital, tras haber estado en coma desde el tiroteo ocurrido el 5 de abril en Idaho, Estados Unidos. La policía respondió a una llamada al 911 en la que se reportaba a un hombre armado con un cuchillo, aparentemente perseguía a alguien en su patio. Los agentes dispararon contra Pérez, quien sufría parálisis cerebral y no tenía capacidad verbal, después de que él, que no estaba intoxicado como se había reportado inicialmente, se levantara y comenzara a tambalearse hacia ellos.

También le puede interesar: Estados Unidos desarrolla una bomba nuclear 24 veces más potente que la de Hiroshima

El video de un vecino mostró el momento en que Pérez cayó al suelo antes de que los oficiales llegaran y le ordenaran que soltara el cuchillo. En lugar de seguir las órdenes, Pérez intentó levantarse, lo que provocó que los agentes abrieran fuego aproximadamente 12 segundos después de su llegada. La familia de Pérez denunció que los oficiales no hicieron ningún esfuerzo por desescalar la situación ni por entender el contexto de sus discapacidades.