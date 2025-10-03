Accidente aéreo en Venezuela: Helicóptero militar se estrella en Maracay dejando dos fallecidos

Un helicóptero de entrenamiento perteneciente a la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela se estrelló en la mañana de este viernes 3 de octubre en el estado Aragua. El siniestro tuvo lugar en el sector San Vicente, específicamente en las inmediaciones del vertedero de San Vicente, en el municipio Girardot de Maracay. La aeronave, identificada con la matrícula YV3549 (un modelo Enstrom 480, utilizado para entrenamiento), había despegado previamente de la Base Aérea Sucre.

Reportes preliminares de las autoridades y los cuerpos de rescate confirman el fallecimiento de dos funcionarios militares a bordo de la aeronave. Extraoficialmente, se conoció que las víctimas mortales son un hombre y una mujer, ambos miembros activos del componente militar. El impacto dejó la aeronave completamente destruida, lo que requirió la movilización inmediata del Sistema Nacional de Riesgos, Protección Civil, Bomberos y la Guardia Nacional Bolivariana.

Equipos de rescate y seguridad, incluyendo al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), acudieron al lugar del siniestro para realizar las labores de levantamiento de los cuerpos e iniciar las diligencias de rigor. La Aviación Militar Bolivariana ha iniciado una indagatoria para determinar las causas exactas que provocaron la precipitación a tierra del helicóptero, en lo que representa el segundo accidente aéreo reportado en el país en la última semana.

Mientras la Fuerza Armada Nacional (FANB) se reserva los detalles técnicos, la frecuencia de los siniestros alimenta las sospechas sobre la falta de repuestos y el deterioro de la flota, un factor que podría estar detrás de las fallas que ponen en riesgo la vida de los pilotos y tripulantes.

