Abogada del "Chapo" Guzmán en EE.UU. se lanza como cantante de rancheras

Mariel Miró Colón, la abogada de Joaquín “el Chapo” Guzmán y su esposa Emma Coronel en Estados Unidos, reveló a EFE que trabaja por cumplir su sueño de darse a conocer como cantante en el género regional mexicano mientras sigue enfocada en mejorar las condiciones carcelarias del capo.

“Yo soy su única abogada aquí y sigo con él, trabajando para mejorar su situación”, indicó la puertorriqueña, quien tiene un título en leyes en la neoyorquina Hofstra University y un doctorado en criminalística.

La esposa del Chapo se declara culpable de narcotráfico y blanqueo en EEUU

“Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga otros intereses y uno de ellos es cantar profesionalmente. Las mujeres podemos hacer muchas cosas bien y no hay nada que nos obligue a quedarnos solo en una”, subrayó Miró Colón durante una visita a Miami para hablar de su música.

Su primer sencillo se llama justamente “La Abogada”, una ranchera con trazos de bolero y un tema de desamor.