3 desafíos que quedan en la frontera entre Venezuela y Colombia tras la esperada apertura del puente que estuvo cerrado 7 años

"Es mucho lo que se destruyó durante el cierre y es mucho lo que hay por arreglar, pero para muchos acá, incluidos los funcionarios venezolanos, hay una disposición para trabajar en conjunto hacia la normalización de una frontera que nunca se debió cerrar", dijo un alto funcionario colombiano que estuvo en el evento y pidió no ser identificado al no ser vocero.

1. Regularizar el paso

En el Atanasio Girardot todavía no hay estación de policía, los vehículos de transporte público no están permitidos y en los otros dos puentes de la zona, el Francisco de Paula Santander y el Simón Bolívar, aún no hay paso libre para automóviles.

2. La identificación (y los derechos) del migrante pendular

Rodríguez, desde Bogotá, explica: "Esa tarjeta, que tienen 4.9 millones de venezolanos, se creó en 2016 para administrar los flujos, pero no es un documento de identidad y eso genera problemas, porque no les permite recibir servicios de salud o educativos en Colombia de manera formal".

3. Reactivar el comercio bilateral (y legal)

Pero hay varios obstáculos: Colombia y Venezuela no tienen amplios tratados de intercambio comercial, hay requisitos sanitarios y aduaneros que no están claros y, quizá más importante, Venezuela no es parte de la Comunidad Andina (CAN), una corporación que facilita las exportaciones entre países de la región.