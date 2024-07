Las proyecciones de la ONU indican que la población mundial seguirá creciendo en las próximas décadas, alcanzando un máximo de 10.300 millones de personas a mediados de la década de 2080 . Sin embargo, este crecimiento no será uniforme en todas las regiones. África será la zona que experimente el mayor aumento poblacional , con tasas de crecimiento superiores al 2 % en países como Sudán del Sur, Níger y Angola.

El informe de la ONU destaca que alcanzar el pico de población antes de lo previsto y con un nivel inferior al esperado puede ser una "señal esperanzadora" para el medio ambiente. Una menor demanda global de bienes y servicios podría reducir el impacto ambiental del consumo humano. Sin embargo, es importante recordar que esto no significa que no sea necesario reducir el impacto promedio per cápita.