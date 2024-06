Pedro Urrutia, uno de los artistas urbanos que lideró la iniciativa, expresó a The Associated Press que el objetivo del mural no solo era embellecer el barrio, sino también rescatarlo y enviarle un mensaje de esperanza a la comunidad. “Hemos tomado más tiempo en limpiar que en pintar”, confesó Urrutia, quien lleva dedicándose al arte del grafiti desde los nueve años.