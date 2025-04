27 fallecidos tras el desplome del techo de una discoteca en República Dominicana

En la discoteca, muy popular por sus fiestas de los lunes y a la que acuden personalidades locales, había cientos de personas mientras cantaba el popular merenguero dominicano Rubby Pérez , cuyo paradero no ha sido precisado.

No hay un balance oficial sobre el número de asistentes a la discoteca. Testigos hablan de cientos.

El derrumbe ocurrió durante la presentación del famoso merenguero de 69 años. "Fue algo relámpago totalmente", dijo su mánager, Enrique Paulino, que sobrevivió. "Yo pensé que era un temblor de tierra, por eso me tiré al piso, me cubrí la cabeza".

"Un saxofonista nuestro murió, tratamos de ir al área donde estaba Rubby pero ahí los escombros eran demasiado grandes", refirió.

La hija del cantante, Zulinka Pérez, logró salir de los escombros. "No sé si lo tienen en la ambulancia, porque no me dejan pasar", dijo sobre su padre al canal CDN.

Méndez señaló desconocer el paradero del cantante. "Como tenemos varias personas en hospitales no podemos señalar si está allá o está acá", indicó. "Seguimos trabajando en la búsqueda de todas las personas".

República Dominicana ha reorientado con éxito su economía hacia el turismo, con más de 11 millones de visitantes en 2024, según el ministerio de Turismo.

Los visitantes se sienten atraídos por las playas, la música, la vida nocturna y la arquitectura colonial de su capital, Santo Domingo. El sector genera alrededor del 15% del PIB.