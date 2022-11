Hernán Galíndez: "la clave estará en la posesión del balón para derrotar a Países Bajos"

El portero de Ecuador Hernán Galíndez afirmó que en el partido que el próximo viernes disputarán contra Países Bajos en el Mundial de Qatar "la clave estará en la posesión del balón".

"La clave pasa por entender que vamos a enfrentarnos a una selección histórica en los Mundiales, con una plantilla con grandes jugadores en los mejores equipos del mundo y que ganó el primer partido", dijo el meta del Aucas.

Agregó que será importante "la posesión del balón" porque cuando lo tiene Ecuador "se siente cómodo".

"Es nuestro juego. Sabemos también explotar el contragolpe, con centrocampistas que tienen buen pie", indicó. Galíndez mencionó que la victoria en el partido inaugural les da "mucha tranquilidad" y destacó la forma en la que lo consiguió el equipo.

"El partido contra Catar fue durísimo por lo deportivo y emocional. Hemos podido sacarnos mucho peso por ese duelo", comentó. Pese a ello, aseguró que no dan por lograda la clasificación para octavos.

"No hacemos matemáticas. Tenemos que entrenar y jugar el viernes contra Países Bajos y buscar un resultado positivo. No dependemos de nadie, solo de nosotros mismos. Pero no podemos estar especulando si nos sirve uno u otro resultado", indicó.

