Xavier Hervas ¿sus gastos sobrepasan su sueldo?

En marzo de 2022, solo en pensiones alimenticias, Xavier Hervas canceló la suma de 5.122 dólares . Este medio consultó al excandidato sobre el tema, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

En 2011 recibió una demanda interpuesta por María Raquel Meléndez, con quien tuvo dos hijos, por no pagar la pensión alimenticia ahora fijada en 3.058 dólares, adicional a ello, tiene un acuerdo de pago por 1.147 dólares. En 2013 también Gabriela Cruz Caicedo, exesposa de Hervas y con quien tuvo una hija, Camila Hervas, lo demandó por falta de pago de la pensión establecida en 917 dólares.

El excandidato naranja también ha sido cuestionado por los pagos al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) al ser incompatibles con sus ingresos, según el presidente.

Por ejemplo, en 2021 canceló 3.181.50 dólares por este rubro. Sobre ello Hervas explicó a Contacto Directo que los montos no son "por transferir dinero, sino por consumo de tarjetas de crédito" y agregó que debido a su negocio de exportación "para eso hay que viajar no tengo inversiones en paraísos fiscales (...) El evasor no soy yo", afirmó como un guiño al Primer Mandatario, pues en 2021 la investigación periodística Papeles de Pandora señaló que Lasso llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales.