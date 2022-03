Una década de derrames petroleros en Ecuador: el 80% en manos del Estado

Pese a que la información entregada por Ambiente no detalla la cantidad de petróleo derramado en la última década, como fue solicitado, sí específica los bloques donde estos ocurrieron.

Aunque las comunidades han impulsado procesos legales en contra de Petroecuador , "no han llegado a ningún feliz término, la empresa hace todo lo posible para que los demandantes desistan", lamenta Macías.

Al ser consultados sobre el tema, desde el Ministerio de Ambiente explican que aquello ya no sucede, pues con la nueva normativa vigente desde el 11 de diciembre de 2019, "el operador debe reportar el evento independientemente del número de barriles". Y tienen un plazo de 24 horas para comunicarlo.

Pero podrían ser muchos más, asegura la experta, pues no todos los derrames son notificados, peor remediados. Es que hasta 2019 las empresas tenían que reportar el accidente ambiental solo cuando este sobrepasaba los cinco barriles. No existía remediación para derrames menores que igual causaban daños y contaminación, señala Almeida.

La cifra no sorprende a la experta en materia ambiental Alexandra Almeida, coordinadora del área de petróleo de Acción Ecológica , pues explica que Petroecuador tiene a su cargo el mayor número de bloques y la mayor extensión de territorios.

Así en 19 de los 23 bloques operados actualmente por Petroecuador , se registraron 1.004 derrames entre 2012 y mayo 2021. Es decir, el 80% del total a nivel nacional, la cifra surge del cruce de información entre los datos de Ambiente y comparados con las empresas encargadas de cada bloque. Además, Ecuavisa.com solicitó a Petroecuador el número de derrames durante el mismo periodo, y hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Un hecho así sucedió recientemente en la parroquia Panacocha , donde está ubicado el bloque 57, "ahí no se supo cuándo se reventó el tubo , una persona que fue de cacería vio una veta de petróleo de 20 metros y avisó el derrame". La empresa, sostiene Macías, llegó al lugar dos días después para remediar la zona.

27.000 kichwas en 105 comunidades fueron afectados. "Todos esos pescados (las carachamas, los bocachicos, el bagre) ya no existen desde ese derrame", cuenta Juan.

Así el olor a petróleo que llegó a casa de Juan, el pasado sábado, no es nuevo para él. Desde el 2009 ha presenciado cuatro derrames en las riveras del río Coca provocados por OCP , asegura. Pero el penúltimo, dice, fue devastador. Ocurrió hace menos de dos años, el 7 de abril de 2020, en medio de la pandemia cerca de 15.800 galones de crudo cayeron en las mismas aguas cuando las tuberías de OCP , SOTE, y el poliducto Shushufindi – Quito se rompieron.

A 14 días del derrame, OCP informó que ha alcanzado el 90% de la limpieza de crudo , asimismo la primera fase de compensación a las comunidades. Pero para Juan la historia de 2020 se repite: "la empresa ha venido a dejar una 'jabita' de agua, pero eso no alcanza. En una familia vivimos entre 10, nueve, ocho personas, eso no alcanza", insiste.

Así la década de derrames petroleros en Ecuador, pese al tiempo vuelve a contar la misma historia. En la comunidad Sardinas donde viven cerca de 1.000 habitantes no hay agua potable, y el agua del río, una vez más, está contaminada. "Ahorita ya no hay esperanza, no hay nada de peces", lamenta Juan a través de la línea.