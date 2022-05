Además, en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el arresto domiciliario no podrá cumplirse en el domicilio donde se encuentra la víctima.

Por otro lado, cuando una persona está condenada el arresto domiciliario ya no es una medida cautelar, "generalmente la Ley lo otorga para que la persona termine de cumplir su pena si tiene una enfermedad o sea adulto mayor". Un ejemplo de ello fue el excontralor Pablo Celi, quien el pasado 9 de abril de 2022, entró al grupo de adultos mayores. Por esta razón cumple arresto domiciliario.

¿Quiénes tienen arresto domiciliario en Ecuador?

Del total de arresto domiciliario en Ecuador, la mayoría de ellos es por delitos sexuales con 103, seguido por delitos relacionados a tenencia, posesión y transporte de droga con 99 reos, mientras que por delitos contra la vida son 34, por robo hay 24 PPL, por delincuencia organizada son 20 reos, etc.

​​​​​​"La tendencia es que suban los arrestos domiciliarios para que se libere un poco el peso de la cantidad de presos", señala Vargas.

Es que, desde diciembre de 2021, la Corte Nacional de Justicia dispuso una resolución en la estableció que la prisión preventiva no puede ser dictada "si es que los fiscales no demuestran por qué no imponen las otras medidas como arresto el domiciliario", explica la penalista.

La decisión apunta a que no se use esta figura de forma excesiva, pues según la Fiscalía General del Estado, el 40% de las personas privadas de libertad se encontrarían sin sentencia.

Según registros del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), hay 6.285 posibles favorecidos con beneficios penitenciarios y cambios de régimen semiabierto. Así, la medida busca reducir males que atañen a la crisis carcelaria como el hacinamiento.