Quién es el libanés que lleva un mes viviendo en el aeropuerto de Guayaquil

Pero ¿por qué huyó de Líbano? Tarek cuenta que en su país de origen trabajaba con su padre en comercio, sin embargo, tuvo que huir porque estaba siendo perseguido y amenazado debido a su orientación sexual. Prefiere no ahondar en detalles porque teme por la seguridad de sus seres queridos "si alguien de Líbano me ve y sabe de mi historia, podría traer problemas a mi familia" . Ahora, busca asilo en Canadá o Europa.

Vivir en un aeropuerto

Desde que está retenido en el aeropuerto, la aerolínea le entrega 14 dólares para cada alimentación, pero solo puede consumirlos en el mismo restaurante. Dice que tampoco ha podido ducharse durante todo este tiempo.

Cuenta que los primeros tres días fueron los más duros, pues no tenía nada: "me enviaron solo con mi cuerpo, dejaron mis maletas, no me dejaron ni tomar mis zapatos", y muestra sus zapatillas, "sentí tanto tanto frío", recuerda.