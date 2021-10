Nemonte Nenquimo: "Todos los presidentes históricamente no han respetado a la naturaleza"

Son días agitados para Nemonte Nenquimo, lideresa Waorani, se encuentra lejos de casa, lejos de la tranquilidad que ofrece la vida en la selva. Así, a través de una pantalla se conecta desde la parroquia amazónica Shell, ubicada en la provincia de Pastaza, está allí por unos días, dice, para hacer trámites y vacunar a su bebé de cuatro meses. "Para mi la vida en ciudad es muy difícil, desgastante", reconoce mientras despeja su cabello que, irónicamente, lleva el mismo color de ese recurso que ha marcado su lucha: el petróleo. Pese a estar invitada, Nemonte no asistirá a la cumbre mundial más importante por el cambio climático, la COP26, que comienza hoy en Escocia. Entre las razones, expresa que tiene mucho trabajo por hacer desde aquí en el territorio. Además, recalca que los líderes asistentes y encargados de tomar decisiones "se pasan reuniendo, pero no hay solución". En esta entrevista la defensora de los derechos indígenas reconocida como una de las voces más importantes del mundo, habla sobre la política petrolera de Guillermo Lasso y cómo el cambio climático ha alterado la Amazonía.

Nemonte en las afueras de la Corte Constitucional el pasado 18 de octubre. ( )

Distintas organizaciones indígenas caminaron hacia la Corte Constitucional, el pasado 18 de octubre, ¿qué busca la demanda realizada en contra del Decreto 95? Esta demanda que hicimos directamente al presidente Guillermo Lasso por el Decreto 95, lo que hizo es una amenaza grandísima hacia las comunidades no Waorani, sino de toda la Amazonía del Ecuador porque uno, no ha consultado a los pueblos indígenas ni a las comunidades. Nosotros estamos exigiendo el derecho al consentimiento porque nosotros vivimos y dependemos de la selva. Todos los presidentes históricamente no han respetado la naturaleza. Muchas de las veces hablan de leyes que garantizan el derecho a los pueblos indígenas, pero yo creo que no hay respeto realmente. Si la Corte Constitucional no elimina ese decreto directamente va a entrar afectaciones y va a llegar la muerte, el fin, y también va a afectar al cambio climático.

Nemonte presidenta de la Organización Waorani de Pastaza, llevó la demanda de las comunidades Waorani en sus manos, en febrero 2019. ( )

El Gobierno planea duplicar la producción petrolera, y asegura que lo hará bajo prácticas ambientales sustentables ¿eso es posible? Nemonte ríe con sarcasmo al responder: Eso es una absurda idea y tontería. Jamás hemos visto que empresas con tecnología, como el Gobierno habla, que va a tener respeto, que no va a dañar pactos ambientales, eso es mentira. A nosotros nos golpea directamente porque vivimos en ese bosque, cada vez que hay derrames la contaminación queda para siempre. Vemos mujeres con cáncer de piel y que no pueden tener hijos, no hay tratamiento, antes nunca hubo hasta que entraron las petroleras.

La lideresa Waorani, Nemonte Nenquimo, muestra en su mano la contaminación por petróleo en el norte de la selva amazónica del Ecuador. ( )

El Gobierno también ha dicho que los recursos se destinarán para programas de desarrollo social, en particular para combatir la desnutrición infantil, ¿los beneficios económicos de la actividad extractiva llegan a las comunidades? (Respuesta en el video).

Con la demanda buscan que se respete el derecho al consentimiento, si el Gobierno les hubiese consultado ¿habrían aceptado la expansión petrolera? ¿bajo qué condiciones? Para mi directamente es un rotundo no, el Gobierno no debe ampliar la explotación petrolera porque ya existe petrolera en territorio Waorani donde mi abuela está muerta y enterrada en el Yasuní. Ya existe. No queremos más ampliación. Si continúa ampliando nosotros dónde vamos a cultivar, a bañar, a beber, a pescar, los animales huyen. No más ampliación porque directamente no tenemos más espacio.

Hoy inicia la convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), mejor conocido como la COP26, el presidente Guillermo Lasso asistirá, ¿qué opina de su presencia? ¿Por qué va a ir a la COP26? Si él mismo ni siquiera consultó a los pueblos indígenas sobre expansión petrolera, sobre expansión de minera, ¿de qué va él?,¿de qué va? ¿Por qué no respetó a la Corte Constitucional?, ahí es un encuentro de cambio climático, de líderes sobre el trabajo, sobre la lucha. Yo jamás voy a creer en los Gobiernos de turno, jamás han respetado a los pueblos indígenas, jamás han respetado a los derechos de la naturaleza, no creo nada. En la COP26 ¿qué decisiones deberán tomar los líderes para frenar el cambio climático? Hacen un encuentro muy grande en Europa o Estados Unidos, participando de la crisis climática, pero mucho mejor sería que a ese encuentro realmente fueran los líderes indígenas que son los que están defendiendo en primera línea. Se pasan reuniendo, pero no hay solución, lo que yo veo es que la solución directa somos nosotros los pueblos indígenas, estamos luchando contra el Gobierno, no más expansión petrolera, no más talas de bosques. En la COP26 los líderes están haciendo como en la política solo dialogan, pero no hay solución. Yo diría basta de seguir esos encuentros, más bien aterricen y escuchen nuestras voces, alíen con nosotros. Me da coraje porque hay encuentro, pero no solución, no hay apoyo, no hay aliado, solo dicen es una lucha indígena, pero el cambio climático afecta a todos.

En 2020 Nemonte fue nombrada una de las cien mujeres más influyentes del planeta por la revista Time. ( )