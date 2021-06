Paúl Cárdenas, microbiólogo de la USFQ, explica que hay que tomar en cuenta el nivel de investigación que existe relacionado con esta variante, en Sudamérica no se la está secuenciando.

"Recién tenemos los primeros datos, pero no tenemos análisis de cultivo de este virus, no podemos ver molecularmente como cambia la trasmisibilidad o escapa del sistema inmune, entonces, a veces no es de preocupación solo porque faltan estudios", alerta Cárdenas.

En Ecuador, se ha visto una leve disminución de los contagios y en la ocupación hospitalaria. En las últimas 24 horas se han registrado 543 casos positivos para Covid 19 , sin embargo, las unidades de cuidados intensivos siguen llenas.

Andrea Gómez, epidemióloga de la Universidad Católica , cree que Ecuador tiene que estar alerta y sobre todo no descuidar las medidas de bioseguridad, porque se puede evidenciar un nuevo repunte de contagios al tener varias mutaciones de Sars Cov 2 circulando en el país, mientras, se sigue con la vacunación masiva. "Aún no se ha controlado la pandemia y las variantes pueden ser peligrosas" concluye Gómez.

La OMS ha confirmado que todas las vacunas son eficaces para la variante Lambda, sin embargo, los expertos hacen un llamado a mirar la evolución de los contagios en Latinoamérica y aumentar la vigilancia genómica .