La doble condena: ser trans en cárceles de Ecuador

La doble condena

"El sistema no sabía dónde ubicarme, en la cárcel de mujeres no me aceptaron, en la cárcel 4 de Quito no me aceptaron", recuerda Odalys Cayambe, mujer trans y directora de “Vivir Libre”, una organización que asiste a la población LGBTIQ+ dentro y fuera de las cárceles.

En 2013 estuvo en prisión, cuenta que cuando llegó, la obligaron a identificarse como hombre y a usar ropa masculina. "Me mandaron a máxima seguridad cuando mi pena era mínima. Compartí celda con hombres; era un pedazo de carne entre leones y fue cuando me violaron", relató a Ecuavisa.com. La trasladaron a otro centro, pero vivió la misma situación. Pese a ello, durante cinco años Odalys se convirtió en un referente de lucha dentro del sistema carcelario.