El crimen organizado se afianza en Ecuador, mientras que el Gobierno repite estrategias

El uso de explosivos va en aumento

La magnitud del último hecho es inédito en Ecuador, lo que describe una mutación de la delincuencia común al terrorismo. Lorena Piedra, especialista en temas de seguridad e inteligencia, confirma lo evidente: "hay un crecimiento del uso de la violencia y de estas modalidades para generar temor a la población y control de los espacios".

Es que en lo que va de 2022, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía, ya ha registrado 145 casos con explosivos a nivel nacional, de esos, 72 ocurrieron entre Guayaquil, Samborondón y Durán. Es decir, 49.7% del total.

Pese a que la especialista dice que aún no hay sofisticación en el uso de los explosivos, como sí sucede en México y Colombia, no significa que no represente un peligro latente. En los casos registrados en 2022 los materiales más usados han sido la dinamita, granadas y pentolita. Así, Piedra advierte que no hay que subestimar la escalada de violencia a corto plazo.