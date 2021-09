Corte Constitucional ratifica remoción de Jorge Yunda

La Corte Constitucional aceptó la acción de protección presentada por Santiago Guarderas y Mónica Sandoval, sobre el proceso de remoción que siguió el Concejo Metropolitano en contra de Jorge Yunda.

La Corte declaró que las sentencias de primera y segunda instancia vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y motivación de los accionantes.

"La Corte determinó que el informe de mesa no vulneró los derechos constitucionales del señor Jorge Yunda Machado".

Los cuarto argumentos son: no es un acto que produzca ningún efecto jurídico vinculante, por lo que no tiene la potencialidad de vulnerar, por sí solo, derechos constitucionales. En los procesos de control político, las garantías del debido proceso como la de imparcialidad no se pueden aplicar en la misma medida ni bajo los mismos estándares que en un proceso jurisdiccional. El informe impugnado se inserta dentro del procedimiento de remoción que no constituye un ejercicio del poder punitivo del Estado como en el derecho penal o en el derecho administrativo sancionador. Las pretensiones del accionante no tenían cabida en la justicia constitucional, al centrarse en su inconformidad con la aplicación del COOTAD por parte de la comisión de mesa, lo que tiene como vía de impugnación adecuada y eficaz al Tribunal Contencioso Electoral.

Santiago Guarderas asumirá la alcaldía de Quito como dictamina el COOTAD.