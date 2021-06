Cinco claves del proyecto de ley sobre aborto en casos de violación

Por su parte, Rovira expone "aquí no hay discusión ya está dispuesto por la Corte Constitucional. La Asamblea puede reformar el texto, ampliarlo o aprobarlo como lo enviamos, pero si es correcto o no, ya es un debate superado". Destaca que el presidente Guillermo Lasso, puede pronunciarse incluso sobre el reglamento, pero expresa que el mandatario ya ha expuesto que "pese a sus convicciones frente al tema va a ser respetuoso de los demás organismos".

"La sentencia de la Corte Constitucional es de obligatoriedad inmediata y también es definitiva, no requiere que la Asamblea la apruebe", recalca Silvia Buendía, abogada experta en Derechos Humanos.

Y entre otras posibilidades puede existir ¿una consulta popular sobre el tema? "Ni la Asamblea ni el Presidente pueden cambiar términos ya estipulados en la sentencia", asegura Buendía y agrega que "tampoco se pueden someter a consulta temas referentes a esta sentencia porque es de obligatorio cumplimiento (...) Si Pierina Correa, el Presidente o el porcentaje del padrón electoral solicita una consulta popular sobre estos temas, quien hace el control constitucional para autorizar esta consulta es la Corte Constitucional", afirma.

Lo que dice el proyecto

El proyecto de Ley fue desarrollado junto a grupos de la sociedad civil y estipula 49 artículos. Aquí los principales.

1) Documento habilitante. Entre los requisitos el personal de salud de los establecimientos pondrá a la disposición la solicitud para interrupción voluntaria del embarazo por causal violación. Será gratuita. Si es menor de 12 años, no se requerirá de ninguna solicitud.

2) El personal de salud tiene prohibido imponer requisitos adicionales a los establecidos en la ley.

3) El plazo. El proyecto de ley no determina el tiempo límite para poder interrumpir el embarazo en casos de violación. "Hemos considerado que no debe contemplar la temporalidad, porque ese aspecto tiene que ver con la condición de la víctima, con la edad, y porque no es lo mismo el cuerpo de una niña o el de una adolescente", señala Rovira.

3) Guardar el secreto profesional sobre toda la información provista en la consulta, incluida aquella relativa al acto de violación que produjo el embarazo.

4) Los establecimientos de salud asociados a la interrupción voluntaria del embarazo serán gratuitos, y deben ser accesibles a todas las personas gestantes que deseen acceder a este procedimiento, sin discriminación alguna, dentro del territorio ecuatoriano. El sistema de salud nacional deberá contar con un número suficiente de establecimientos.

5) La red de servicios debe atender las necesidades de salud derivadas del embarazo, así como las derivadas de la violación.