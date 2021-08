Caso Paola Guzmán: un año del fallo de la CIDH, ¿qué medidas ha cumplido el Estado?

Aunque la sentencia no establece un plazo específico para el cumplimiento, desde Cepam solicitan al Gobierno que presente un cronograma para conocer en cuánto tiempo el Estado prevé cumplir con el total de las medidas.

Pero no solo Ecuador debe cumplir, también el resto de países de América Latina y el Caribe. En ese sentido, Ponce destaca que Argentina, en el país ya se imparte la educación sexual integral en la educación de niños y niñas.

Para Ponce, uno de los desafíos para el cumplimiento de la sentencia será la implementación de educación sexual en las aulas, "debe ser completamente laico, no puede tener sesgos religiosos, tendrá que estar apegada a datos y fundamentos científicos, y ser progresiva", insta y agrega que será una herramienta para prevenir abusos.

18 años de impunidad

La foto que sostiene en sus manos Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán, quien a pesar de que presentó denuncias ante la escuela y la Fiscalía, y de contratar abogados con recursos limitados, la respuesta por parte del Estado nunca llegó, y tuvo que buscarla lejos del país.

“Era cansado, a veces me daba ganas de dejar todo botado”, expresó Petita en una entrevista con Ecuavisa.com el pasado 7 de marzo, pero lo cierto es que nunca se rindió.

La Corte dispuso, además, que el Estado debe reparar de manera integral a las familiares de Paola. Aunque la parte económica ya se cumplió, sin embargo, hasta que no se implementen todas las otras medidas para la no repetición no habrá una reparación completa para los 18 años de impunidad.