Caso María Belén Bernal: la línea de tiempo de la cadete Joselyn

Detención y primera versión

La cadete Joselyn Sánchez, de 24 años, era estudiante de la Escuela Superior de Policía y vivía en Baños de Agua Santa. En esta línea de tiempo repasamos los hechos en los que la cadete aparece desde que fue detenida. Veamos.

16 de septiembre de 2022:

Eran los 11:08 del viernes 16 de septiembre, cuando la Fiscalía informó que se realizaron allanamientos en las instalaciones pelotón femenino de la Escuela Superior. En esa intervención se detuvo a la cadete para las investigaciones.

17 de septiembre de 2022:

Un día después se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos. Según el acta de resumen publicada en la Función Judicial, "los elementos recabados por Fiscalía se desprende que existen presunciones de participación en el hecho".

Por su parte, la defensa de la cadete se opuso a la medida, "mi defendida ha sido víctima de un jerárquico superior a ella. La señorita Sánchez no es peligrosa, es una estudiante y, trabajadora de la Policía". En la audiencia, la Fiscalía ratificó su decisión, "la señorita ha ocultado información, no colabora con la investigación, por lo tanto, me ratifico en el pedido de prisión preventiva".