Ante la variante Delta, la vacunación con ambas dosis se deberá agilitar

Así, lo diagnostica Daniel Simancas, epidemiólogo y director de Investigación de la Universidad UTE , y sustenta que "se ha visto una reducción en la efectividad de las vacunas con la variante Delta, especialmente con la primera dosis que no estaría el individuo totalmente protegido, pero con dos dosis, si está completamente protegido".

Es que de acuerdo a un estudio publicado el 21 de julio por la revista científica The New England Journal of Medicine, demuestra una disminución de efectividad sobre todo en la primera dosis. Por ejemplo: ante la variante Alfa de Reino Unido, la vacuna de Pfizer con la primera dosis tiene una cobertura del 50%, mientras que, con la variante Delta de 46%. Con la segunda dosis, la primera alcanza el 95% de eficacia y con Delta 90%, según el reporte.