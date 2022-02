Aborto por violación: cuatro veces cambió la Asamblea los plazos en la Ley

Pero antes el Pleno lo negó. En la primera votación no hubo los votos suficientes. Frente a ello, la sesión fue suspendida, tras la moción de la asambleísta Johanna Moreira (ID) para realizar ajustes al documento.

Así, aunque el dicho popular dice que "la tercera es la vencida", no fue aplicable en la Asamblea, pues tomó cuatro modificaciones en la temporalidad para que exista un consenso. Aquí un repaso:

El cambio ha generado rechazo por movimientos de mujeres feministas que aseguran: "Es ley, pero no es justa, ni reparadora, ni inclusiva". De hecho, la ponente del proyecto, Johana Moreira, asambleísta de ID, entre lágrimas, sostuvo “las mujeres adultas y empobrecidas nos hemos sacrificado por las niñas”.

El pasado 11 de enero la Comisión de Justicia estableció un plazo de 28 semanas de gestación para el aborto mientras que las menores y mujeres con discapacidad no tenían plazo.

En la primera propuesta las niñas no tenían tiempo límite para interrumpir el embarazo producto de una violación.

En la primera propuesta las niñas no tenían tiempo límite para interrumpir el embarazo producto de una violación. ( )

La organización que ha seguido los casos de 21 víctimas de violación, revela que, "una niña de 10 años tarda tiempo en darse cuenta que está embarazada (...) En nuestra experiencia en la mayoría de los casos las niñas han llegado desde la semana 18 hasta la semana 20". Y son ellas quienes no podrán acceder a la interrupción del embarazo producto de una violación, bajo los tiempos aprobados hoy en la Asamblea.

Ana Vera, abogada de Surkuna sostiene que la temporalidad aprobada la Ley no va evitar la clandestinidad, "va a suponer la exclusión de las mujeres y niñas más vulnerables del acceso al servicio a salud".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los países que se despenalice el aborto en casos de violación, pero no plantea plazos en el tiempo de gestación, por ello no existe un límite universal. Por ejemplo en países como: Cuba, y Colombia no establecen un tiempo límite en casos de violación.

Mientras que en Chile una víctima de violación puede abortar hasta la semana 12. Panamá lo permite hasta el segundo mes de embarazo y en Brasil entre 20 y 22 semanas.