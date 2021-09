9/100: nueve acciones de Guillermo Lasso en sus tres meses de Gobierno

El plazo de gracia termina para el Gobierno del encuentro. Un periodo en que la novedad se va disipando, y la ciudadanía no dudará en ser cada vez más exigente. Así el diálogo con sectores estratégicos ante las demandas sociales, combatir la desnutrición infantil, atender la crisis carcelaria y también contener la primera movilización nacional , fueron algunos de los eventos que marcaron el pulso de la agenda.

Las expectativas del país sobre el gobierno de Guillermo Lasso giran en torno a la recuperación económica. Sin embargo, la hoja de ruta no es clara.

Para Estefanía Luzuriaga, politóloga y directora de Fundación ADES, la vacunación es " el logro más importante donde él ha volcado su comunicación, y se ha consolidado en estos 100 días", sin embargo, señala que "sigue existiendo una sensación de estar aún en campaña" . En ese sentido, agrega que todavía no están claras las acciones para cumplir con otras propuestas en el campo laboral y económico.

El analista económico, Santiago García, cree que es necesario sentar en las mesas a los jóvenes. Y explica "el 60% de los desempleados menores de 34 años; y el subempleo puede llegar al 40%. Los jóvenes están pagando la crisis".

Ante esa realidad Lasso busca mantener el ajuste mensual del preciosde los combustibles, mientras, trabaja en un mecanismo para focalizar el subsidio al transporte público.

Impuestos

La reforma tributaria sigue en construcción, se sabe que se eliminará el impuesto a la salida de divisas y el gran objetivo será combatir la evasión tributaria.

Además, la reducción de aranceles y trámites que dinamizarían la economía privada. Hasta el momento, contempló 667 partidas.

García, analiza las primeras acciones tomadas por el presidente, Guillermo Lasso, “en algunos temas no nos deja muy tranquilos que las decisiones se tomen con mayor conocimiento, por ejemplo, aumentar la producción de petróleo, no es tan fácil conseguirlo, pero Lasso lo hizo por la coyuntura. Por otro lado, lo de la central de riesgo es bastante razonable, pero no tiene mayor alcance. Hay que valorar lo de los aranceles porque es un sacrificio fiscal, es bueno para facilitar la importación de máquinas y equipos, etc”.