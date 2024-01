Wendy volvió a la Policía, pero no pudo continuar con los trámites el mismo día porque la atención al público finalizaba a las 16:00. El miércoles 24, acudió nuevamente a la institución uniformada para seguir con el papeleo, pero no le ayudaron porque no estaba el mayor que atendió la emergencia y no había quien firme el documento.

"No quería denunciar, pero tuve que hacerlo para que se ejecute el seguro del carro. Los trámites de la Fiscalía y la Policía Judicial son de una burocracia terrible . Que se necesita la firma de un oficial, que esta no vale, que vaya por aquí o allá al otro día, son muy lentos", contó la mujer a Ecuavisa.com.

Dijo que los problemas vienen desde la vigencia de la Constitución de 2008 porque la Fiscalía no tiene autonomía e independencia administrativa y financiera. Si no fuera así, esa entidad no dependería del Consejo de la Judicatura y mejorarían los procesos. "Es un cuello de botella que comienza cuando llega la emergencia ECU 911 , reporta a la Policía que actúa de acuerdo a sus competencias y luego pasa a Fiscalía, cuyo personal adolece de capacitación, formación y actualización ".

También le piden el nombre de quien le robó el teléfono o vehículo, lo cual es absurdo porque la delincuencia opera desde el anonimato. Por eso, la gente prefiere no denunciar para no perder tiempo. Así le ocurrió a Rodrigo (nombre protegido) cuando tres individuos le interceptaron para robarle la billetera con tarjetas de crédito y USD 50, en el parque La Carolina, al norte de Quito. No acudió a la Fiscalía, tampoco a la Policía porque los procesos los judiciales son tortuosos. Solamente bloqueó las tarjetas.

"El 31 de mayo de 2022, desvalijaron mi camioneta afuera de mi casa. Llamé a la Policía, en horas de la madrugada, y nunca vinieron. Me tocó ir a la Policía Judicial (PJ) y me dijeron que no había personal de turno. Al otro día, llegó gente de la PJ y me dijeron ¿doctor, para qué va a denunciar si no va a encontrar las cosas robadas?", contó Guamán a Ecuavisa.com.

Otro problema es la lentitud en el despacho fiscal. Guamán ha tenido casos de delitos como daños materiales o estafa que, protestando y presentando quejas, han sido tramitados en cuatro o cinco meses. "El servicio es totalmente deficiente. Lamentablemente, tenemos servidores públicos que piensan que nos hacen un favor al recibir las denuncias, lo cual es un derecho de los ecuatorianos".

Pasa también en los casos de violencia intrafamiliar. Las víctimas son golpeadas por sus parejas y en la Fiscalía les dicen "no está muy golpeada", mejor vaya Unidad de Violencia contra la Mujer. Al acudir a la otra dependencia no les hacen los exámenes porque no hay médico legal. Dice que en el cantón Rumiñahui hay esa problemática y las víctimas van a la Unidad de Flagrancias en la avenida Patria de Quito.

El abogado Andrés Castillo Carvajal afirma que también hace falta personal para receptar los casos e investigarlos. También en Fiscalía para tramitar y despachar ya que luego se acumulan las denuncias. Considera que la gente debe hacer seguimientos de las causas ya que las descuidan y los casos no se resuelven. Es muy importante que los ciudadanos reconozcan la denuncia ante la Fiscalía y colaboren con los investigadores.

