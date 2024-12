Sin embargo, aunque no está explícitamente contemplado en la ley, los jueces suelen suspender las audiencias antes de emitir una resolución y luego convocar a las partes para los próximos días.

El abogado constitucionalista Miguel Molina, quien también firmó un amicus curiae, dice que es evidente que se vulneraron los derechos políticos de Abad. A su criterio, la principal razón es que el Ministerio de Trabajo no tenía la potestad de decidir sobre la suspensión de la funcionaria , explica que el único juez natural que puede determinar acciones en su contra es la Asamblea Nacional.

El abogado constitucionalista José Chalco también coincide en que la decisión no tuvo una base legal en la Carta Magna. De hecho, en el primer día de audiencia, el abogado del Ministerio de Trabajo no pudo explicar con base en qué artículo se resolvió que lo oportuno era dictar los 150 días de suspensión y no más o menos.

Revise más: Planes de gobierno: los 16 candidatos apuestan por las energías renovables para superar la crisis eléctrica

El evento se viralizó en redes sociales porque el servidor se tomó unos 20 minutos en responder y finalmente argumentó que la decisión se tomó con base en la sana crítica.

Si la jueza Vera coincide en que hubo una vulneración y otorga la acción de protección a Abad, entonces recuperará su cargo como Vicepresidenta y Noboa podría otorgarle nuevamente funciones, tal como consta en la Constitución, incluso podría nuevamente enviarla como embajadora en Israel o Turquía. Pero, cuando Noboa tenga que retirarse de la Presidencia, ella debería ocupar el sillón de Carondelet.