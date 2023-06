Pero, ¿qué pasó realmente? De acuerdo a Francisco Brito, presidente de la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos , lo sucedido corresponde a que el registro de titulación que realizan las Instituciones de Educación Superior (IES) no contempló la resolución de 2022, "la IES registró su perfil profesional en este campo del conocimiento y no lo hizo en base a la resolución del CES".

La polémica comenzó cuando los títulos profesionales de varios psicólogos graduados en universidades de Quito, Guayaquil y Samborondón, de lo que pudo constatar este medio, presentaron una aparente modificación en el campo o área de conocimiento, pues éste no estaba ligado a la salud, como sería lo lógico.

Los títulos profesionales de varios psicólogos tienen novedades en el campo o área de conocimiento que no está ligada a la salud, sino que se la relaciona con las Ciencias Sociales, Educación, Comercio o Derecho.

Además, Brito detalla que los profesionales de psicología que fueron ubicados en el campo social no serán borrados, lo que sucederá, dice, es que Senescyt va a agregar un campo nuevo o una observación en el que se explique que el título también está contemplado al campo de la salud.

Un temor que no tendría fundamentos, pues Santana aseguró a Ecuavisa que antes de fin de mes todos los títulos de psicólogos constarán en el área de la salud.

De hecho, frente a la regulación emitida por el CES aún existe poca claridad. Por ejemplo, Guido Albán, decano de la carrera de Psicología en la Universidad Central del Ecuador, teme que los psicólogos graduados antes de la fecha de la reforma no sean contemplados en el área de la salud.

Pero ¿por qué en Ecuador los psicólogos no habían pertenecido al campo de la salud? La problemática data de hace años atrás. Desde la Universidad Espíritu Santo (UEES), señalan que el tema está en constante debate y lleva muchos años, no sólo en Ecuador sino a nivel internacional, "la psicología como ciencia es sumamente amplia y transversal, que puede bien pertenecer a diferentes campos según su área de aplicación".

En la otra orilla, el decano de la carrera de Psicología en la Universidad Central del Ecuador, Guido Albán, destaca que "nunca se tuvo una definición del campo en que deben estar registrados los psicólogos clínicos e infantiles".

En el año 2000, cuando no existía la Senescyt ni el CES, explica Albán, la única institución que registraba los títulos era el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), "fue la que dispuso a las universidades que se registre el título de tercer nivel y nada más, sin indicar el campo ni el área de conocimiento".

Otra pieza del rompecabezas sería el Ministerio de Salud (MSP). Años después, en el 2015, relata Albán, se dispuso al MSP realizar un informe técnico, en éste "se determinó que todos los psicólogos clínicos e infantiles deben estar en el área de la salud".

Pero, según el presidente de la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos, los problemas continúan en el campo laboral, "no es porque el CES ya ordenó el cambio en las titulaciones, el ministerio de Salud no les permite ejercer", es decir, no les otorga los permisos de funcionamiento, dice, "solo reconoce a los psicólogos clínicos".

Un problema de fondo, explica, a nivel internacional, primero, se hace la licenciatura en psicología y luego la especialización, en cambio, en Ecuador, "las universidades han hecho un desorden comercial de que en cuatro años forman a psicólogos clínicos, cuando eso en Europa pasa luego de seis años, en Estados Unidos, después de siete años", indica.

Lo que según él si un profesional busca especializarse en esta rama no va a poder, "en universidades serias, le van a decir: Usted no se puede especializar porque usted ya tiene un pregrado".