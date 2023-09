De hecho, las diferencias fueron más evidentes en la última cita electoral, cuando los ecuatorianos se pronunciaron sobre si debía continuar o no la explotación de petróleo en el Bloque 43-ITT que comprende una parte del Parque Nacional Yasuní. Finalmente, el Sí ganó con el 58,96 % de los votos.

Aunque en lo económico, González plantea estimular la producción no petrolera, en la página oficial de la candidata se explica que en un eventual gobierno aplicará la misma modalidad contractual que se implementó durante la presidencia de Rafael Correa en la década de entre 2007 y 2017.

El pasado 15 de agosto de 2013, el expresidente de Ecuador y hoy prófugo de la justicia, Rafael Correa, declaraba la terminación de la iniciativa Yasuní ITT. Un proyecto que tenía como objetivo preservar los yacimientos petroleros del bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní (PNY), que es reconocido como una de las zonas más biodiversas del mundo.

Ante esta determinación, el grupo ecologista Yasunidos presentó una petición para llevar a cabo una consulta popular y permitir que la población tomara una decisión al respecto. Esa consulta llegó finalmente 10 años después, luego de que la Corte Constitucional (CC) dio luz verde al Referéndum.

Con este antecedente, ¿cuál ha sido la postura de los presidenciables?

Durante el debate, Noboa fue consultado sobre su postura con respecto a mantener el crudo del Yasuní bajo tierra, a lo que él respondió que respaldaba el Sí y argumentó su respuesta: "El promedio del WTI, el índice que nosotros seguimos, en los próximos cinco años, el promedio, no va a ser mayor de 70 dólares, si se le resta los ocho dólares por ser crudo pesado ecuatoriano, y el costo del Yasuní es 58, si llegase a hacer algo de dinero sería muy poco", detalló.

LEA: Resultados Ecuador 2023: dos provincias amazónicas votaron a favor de seguir explotando el Yasuní

Su postura no estuvo libre de cuestionamientos. En Twitter, el excandidato presidencial, Xavier Hervas, cuestionó las cifras presentadas y citó a Petroecuador: "El costo de extracción del petróleo en el ITT no es de 58 dólares, como mencionó, sino de 17,75/barril dólares. Y el castigo de ese crudo pesado no es 8 dólares, sino de 15/barril dólares. Tenemos que ser precisos en los datos para tomar decisiones correctas y diseñar políticas responsables".