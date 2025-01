No obstante, en segunda instancia se puede solo imponer una multa económica y la Liga Azul tener mayoría en el Cpccs. Estos escenarios surgen cuando en el 2025 se designará vocales del Consejo de la Judicatura, Fiscal, vocales del CNE, y jueces del TCE.

Una de las causales puntuales que tuvo es precisamente hacer de operador para un tema con la justicia. (...) Básicamente la forma de operar. Tenemos basta información incluso de que posiblemente Juan Esteban Guarderas sea la persona que estaba operando dentro del TCE para desaparecer al Movimiento Construye. Esa es la comidilla que se escucha a nivel de lo político. Evidentemente, de esto no tenemos mayor evidencia para presentarlo.

¿Cuál fue la causal por la que Construye votó por la destitución de Guarderas? Porque haber permitido que Mario Godoy llegue a la Judicatura no es un incumplimiento de función

No obstante, en segunda instancia también cabe que solo se imponga multa económica y disculpas públicas. Y luego de eso no hay más por hacer. Quedaría una mayoría de la Liza Azul.

Yo estoy seguro que lo van a hacer. El momento político que vive el Ecuador y la necesidad apremiante de darle institucionalidad no puede pasarse por una presión política que vendría del correísmo. En derecho tiene que ser destituidos estos funcionarios por tramposos.

Personalmente, creo que sí las tiene (influencias políticas), pero hay momento en los cuales no pueden irse por otro lado, por los precedentes. Ellos tienen que pensar como jueces y actuar en derecho.

Este precedente lo que crearía es una conmoción social a todo tipo de nivel. El momento en que existen dudas sobre la designación de las autoridades de control, la sociedad no va a tener confianza. Lo que va a pasar es que van a tener impugnación tras impugnación. Van a tener acciones de protección en todos los concursos. Esto no es lo que quiere el país en estos momentos.

¿Qué hará si se queda la Liga Azul?

Tengo puestas todas las esperanzas de que se falle apegado a derechos. Pero caso contrario, tendremos que plantearnos otras formas para evitar que las instituciones de control sean las que promuevan una agenda de impunidad, que es lo que busca el correísmo.

Antes del fallo vendrán recusaciones que bien pueden tomar hasta dos o tres meses y la Liga Azul puede actuar a su conveniencia. En este momento hay una contra el juez Roosevelt Cedeño.

Si cada consejero plantea una recusación, cumpliendo la norma, no debería tomar más de un mes. Sin embargo, si el TCE decide hacerle el juego a la desinstitucionalización del país y el juego al escenario correísta, los ciudadanos estaremos para enfrentarlos y exigirles una respuesta inmediata.

Si se va la Liga Azul, ¿no vendrá luego un Cpccs controlado por otro partido político o por el Gobierno de turno?

He visto el perfil de Gonzalo Albán, es una persona proba. Un académico de primer nivel. Está un señor que se llama Johnny Escobar, no tengo mayo información respecto a él, pero entiendo que es una persona honorable, no se lo ha vinculado a ninguna organización política. Y de las mujeres está Piedad Cuarán, de quien tampoco tengo información, y Mónica Mosquera, y se la conoce de una lucha ciudadana. Yo creo que es una mejor vibra (con la renovación).

