En un chat publicado por Fiscalía con Carlos G., exfuncionario del SRI, Salazar le pide USD 200 000 dólares para adquirir una casa. En respuesta, él le afirmó que sí, pero advirtió que los billetes "tienen polvo porque están en una caleta". Para Salazar aquello no era un problema: "No importa, yo los limpio y los lavo".

A Mayra C. Salazar Merchán, detenida por delincuencia organizada en el caso Metástasis y pieza clave del caso Purga, una adquisición le quitaba el sueño: "Me cambio a una casa hermosa y estoy endeudada". ​​​​​​Por ello, estaba dispuesta a todo, incluso, a lavar dinero.

Sin embargo, el inmueble no está a su nombre, de acuerdo a información obtenida por Ecuavisa con fecha de corte al 31 de enero de 2024, Salazar posee dos propiedades en el cantón de Daule.

En 2018 , no se registran pagos de impuestos, a excepción del tributo por salida de divisas, que ascendió a USD 531.47.

Según la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías (Supercias), la empresa sigue activa y tiene su domicilio en Samanes, Guayaquil. Sin embargo, los registros económicos de Mas Producciones Prodmas S.A. solo abarcan el año 2018, que corresponde a su fecha de constitución, y no muestran movimientos financieros en años posteriores.

Durante ese período hasta 2022 , no se registra ningún pago de impuesto a la renta, a pesar de su desempeño como funcionaria pública.

A pesar de las afirmaciones en redes sociales sobre una supuesta propiedad de Mayra Salazar en Florida, Estados Unidos, Ecuavisa realizó una consulta con el Condado de Broward sobre la propiedad asociada: "Salazar, Mayra M" (ID: 504134060020).

El Condado respondió que no poseían registros del nombre completo, pero indicaron que la "M" correspondería al segundo nombre y no al apellido de la persona. Considerando que el segundo nombre de Salazar es Carolina, se concluye que la propiedad no sería suya.