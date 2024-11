Las piezas del rompecabezas del Caso Pamela Ati, ¿por qué los militares quedaron libres del proceso penal?

No obstante, este caso tuvo un giro en este punto ya que se realizó una pericia posterior cuyos resultados aparecen en un informe que se entregó el 2 de septiembre pasado, el cual menciona que hay inconsistencias en la autopsia preliminar. "Las lesiones descritas en la autopsia inicial no coinciden con las observadas en el archivo fotográfico ni con los hallazgos en la exhumación ", indica el documento al que Ecuavisa.com tuvo acceso.

Con esta resolución, los uniformados quedaron libres del proceso penal. No obstante, Galo Quiñónez , abogado de la familia Ati, indicó a Ecuavisa.com que ahora acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque este caso no puede quedar en la impunidad y agotará todas las instancias hasta hacer justicia.

Además, "desde una perspectiva técnica y profesional, se puede corroborar que las lesiones descritas como equimosis en el informe de autopsia corresponden en realidad a livideces cadavéricas". Por estas razones, "se descarta la causa de muerte indicada en el protocolo de autopsia médico-legal porque no existen signos específicos que justifiquen un diagnóstico de asfixia mecánica".

Otra de las conclusiones de la exhumación es que no existen signos específicos que justifiquen un diagnóstico de asfixia mecánica. Vladimir Porojnia, abogado de uno de los oficiales procesados en este hecho, cuestionó la credibilidad del primer informe de autopsia porque tiene vacíos. A su criterio, si bien la perito es certificada por el Consejo de la Judicatura (CJ), su especialidad es Medicina General y no es médico legista. Además, no estaba capacitada.

Para el jurista, las pruebas de la exhumación son claras para confirmar la inocencia de los militares. Afirma que hay presiones de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, víctima de femicidio en 2022 cuyo esposo está detenido en Quito, para que se continúe procesando penalmente a los uniformados. No obstante, Otavalo niega rotundamente esas aseveraciones.

"Tras la muerte de mi hija me convertí en una activista y feminista de derecho, buscando verdad, justicia, reparación y no repetición. Una muestra de ello es que estudié una maestría en género para entender lo que significa esto, porque las luchas se hacen con conocimiento. No estoy detrás del caso Ati. Sin embargo, me parece indignante todo lo que pasó". Manifestó que si bien Quiñónez fue su abogado en el caso Bernal, esto no tiene nada que ver con que ella ejerza presiones.

