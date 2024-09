Esos momentos se acabaron y el calor de su hogar se rompió en mil pedazos cuando se enteraron de la desaparición. Él recuerda claramente cómo cambió el rostro de su esposa, Luz Elena Arismendi, cuando conoció la noticia. Inicialmente, estaba conversando jovial y feliz con sus amigas sin saber lo que pasó, pues pensaba que los chicos no regresaban a casa. Ante la demora, ella comentó muy extrañada: "¿Qué es esto? ¡Qué muchachos! ¿Por qué no traen el carro? ¿Dónde estarán?".

Hasta ese momento, los esposos aún no sabían que sus hijos había desaparecido. Las amigas de Luz Elena llevaron a Pedro aparte y le contaron lo que pasó. "Los niños no regresan, no les encontramos, están perdidos". El hombre sintió que el mundo se le vino encima. No dudó un segundo en contarle a su mujer, pues nunca le ha gustado esconder las cosas. "Luz Elena, Carlos Santiago y Pedro Andrés no aparecen, están perdidos".

La esposa estalló en llantos. Pedro sintió que ella murió en vida en ese instante y el resto fue un camino de dolor. A partir de ahí comenzó su calvario y la gran lucha que los Restrepo lidiaron para siempre. Luego vino el largo peregrinaje por innumerables despachos oficiales de autoridades indolentes que siempre mostraron lo mismo: silencio y quemeimportismo.

No recibían respuestas y solamente les daban largas en la Policía Nacional con una serie de versiones que hasta hoy carecen de sustento, como que los hermanos Restrepo fallecieron en un accidente de tránsito. Por momentos, Pedro sentía que las autoridades gubernamentales querían hundir a su familia hasta que finalmente con su esposa decidieron hacer su primer plantón de protesta, en la Plaza de la Independencia, el miércoles 8 de marzo de 1989.

Así lo hizo cientos de veces, todos los miércoles de 11:00 a 13:00, en el mismo lugar. La gente ya comenzaba a identificarlo como un activista de Derechos Humanos.

