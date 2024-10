La nueva ley energética, que entró en vigencia el 28 de octubre de 2024, ofrece ciertas facilidades para la generación privada, pero aún establece un techo que limita su aplicación.

Se trata de una iniciativa del gobierno de Daniel Noboa que, tras un trámite legislativo que implicó modificaciones, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, con 120 votos.

Sin embargo, durante el segundo debate, los legisladores no perdieron la oportunidad de cuestionar la iniciativa. Algunos manifestaron que su voto a favor era para que el Gobierno no tuviera pretextos para atender la crisis, conscientes de que no será una solución inmediata.

Tomando en cuenta la necesidad del sector privado, de independizarse del suministro de energía eléctrica nacional para evitar que crisis como la actual evite su operación, ¿qué tan favorable resulta la nueva iniciativa para las industrias? Aquí están cinco claves para entender la ley: