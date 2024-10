Dos personas que decidieron mantener su nombre bajo reserva, denunciaron a Ecuavisa.com que por este tipo de carnada, los perros han fallecido. Indicaron que si bien la carne no estaba dentro de la reserva natural, sí en los límites y cerca de senderos por donde transitan turistas y habitantes con sus mascotas.

Los pedazos de carne presuntamente envenenados habrían sido colocados ante la presencia de perros de cacería sueltos. Estos canes se usan para la caza de chivos en la isla y al parecer, los dueños no tuvieron el debido control y hubo cachorros que se escaparon.

El colectivo ciudadano indicó que han recogido a lo largo del año estos casos, que incluyen fotos de químicos. Comentaron que el envenenamiento de perros no es una solución y que no se ha denunciado por temor, ya que "todos se conocen". Les preocupa que el uso sin control de tóxicos afecte a personas e incluso, a las especies endémicas.

#Galapagos Que alguien me explique por qué no hay control de mascotas en el límite del Parque Nacional Galápagos y área poblada Perros de todas las razas deambulan en este hermoso lugar... único en el mundo NECESITAMOS SANCIONES ECONÓMICAS ! ⁦ pic.twitter.com/1eqeiG9XeB

Hodari contó que cuando intentó denunciar la problemática, no tuvo mayor respuesta. "Me dijeron que eran especies que ya estaban aquí y que ya no se podía hacer nada".