La señora dijo que los hombres no encontraron nada en su vivienda de construcción mixta. Martiza estaba con la novia de su hijo. La joven ingresó a la habitación donde uno de los uniformados le habría pedido el número para "avisarle dónde iban a dejarlo". Según Martiza, otro de los supuestos soldados comentó " pero te lo vamos a matar " y luego se fueron.

Tomaron un taxi y llegaron hasta una zona peligrosa, donde el conductor se negó a subir. Martiza se bajó con su nuera pero ya no pudieron alcanzar la camioneta. En ese tiempo, el supuesto soldado que le pidió el número a la novia de Nevil le escribía mensajes por Whatsapp y se los borraba.

Esa misma tarde, las dos personas que fueron aprehendidas con Nevil y Jair quedaron liberadas. Pero de ellos, no se supo más. Maritza recordó que con su nuera buscaron un vehículo para movilizarse y perseguir a las camionetas donde estaba embarcado su hijo.

Él le habría dicho que ya lo iban a bajar a Nevil. Pero dieron las 18h00 y nada. Para las 23h00, supuestamente los jóvenes fueron dejados por el sector de Vuelta Larga, pero las mujeres no los encontraron y regresaron a casa.

En el vecindario, los moradores se unieron. Todos salieron con linternas a gritar el nombre de Nevil y Jair. Hasta la media noche, no aparecían. Amanecida y todo, Maritza acudió a la Policía en la mañana para poner la denuncia. También fue a la Gobernación y al recinto militar de la zona. En este último lugar, le indicaron que no tenían ninguna lista y que no habían ingresado a nadie.