Aún con 14 años, la hija mayor de Marco (nombre protegido) se entristece cuando él sale de casa para investigar un asesinato en Guayaquil. Tiene nueve años como agente de la Dinased y ha evidenciado el aumento de la violencia y la crueldad con la que se cometen los crímenes por la disputa entre bandas delictivas.

Contó a Ecuavisa.com que siempre se despide de ella y de su pequeño de ocho años. Las jornadas son extenuantes (11 días de trabajo y cuatro de descanso) y por eso, su familia lo acompaña a cada ciudad dónde ha sido asignado para cumplir con su deber como policía y poder verlos más seguido.

Actualmente está en Guayaquil. Su hija ha cambiado seis veces de plantel educativo, su hijo dos. Considera que tener a su familia junta es indispensable para trabajar y tratar de despejar la mente para no afectarse por lo que evidencia a diario en las calles.

Como agente de la Dinased, mantener su identidad oculta es indispensable para evitar amenazas. Aún así, con las precauciones, ha sido víctima de atentados cuando trabajó en El Triunfo. Un cabecilla ordenó poner un explosivo en su oficina en 2020.

También relató que ha tenido enfrentamientos armados cuando han acudido a las escenas de crimen. El carro en el que iba terminó baleado.

Ante el aumento de la violencia, su temor diario es salir de casa y no regresar. Como amuleto y recuerdo, guarda en su billetera dos dibujos que le hicieron sus pequeños hace años. En medio de la jornada, analizando casos, suele sacarlos para verlos. "Mi miedo es que me pase algo y no ver a mis hijos crecer", expresó.