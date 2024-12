A casi un año del conflicto armado interno, el rol de las Fuerzas Armadas vuelve a debate

Sin embargo, tras 18 días del hecho, todavía no hay claridad sobre lo que ocurrió, aunque expertos consideran que, de cualquier manera, con los elementos que se conocen hasta el momento, se puede apuntar a que existió un mal procedimiento militar .

Lo que se sabe sobre el caso es poco. En entrevista con Radio City, el pasado 23 de diciembre de 2024, Loffredo dijo que una patrulla militar, integrada por 16 uniformados, que estaba a cargo de dar custodia a un camión de la Aduana, identificó un robo en el sur de Guayaquil.

Los uniformados aprehendieron a tres jóvenes, que supuestamente estaban participando del delito y posteriormente los moradores atraparon a un cuarto.

Lea también: Menores desaparecidos en Guayaquil: expertos califican los hechos como un mal procedimiento militar

Aunque el Ministro de Defensa no dio certezas sobre qué paso luego, dijo que se imagina que, al no ser algo muy grave, no haber armas ni heridos, les dejaron libres, sin entregarlos a la Policía, a pesar de que ese debió ser el procedimiento regular.

Según el padre de uno de los adolescentes, su hijo le contactó telefónicamente y le informó que estaban cerca de Taura. Loffredo confirmó que la patrulla pertenecía a la base aérea ubicada en esa zona.

En la Asamblea Nacional se difundió el video del momento de la detención de uno de los menores de edad. En el clip se observa cómo capturan al adolescente y lo suben, a golpes, a la parte trasera de una camioneta, donde ya está otro niño.

El vehículo, así como los uniformes de los militares, son parte de los elementos que la Fiscalía tiene en su poder para las investigaciones.